В Самарской области 13 населенных пунктов остались без электричества

В Сергиевском районе без электричества остались четыре населенных пункта (Воротнее, Лагода, Красные Дубки и Липовка), 260 частных жилых домов и три социально значимых объекта (школа, ФАП и детский сад). В Камышлинском районе электроэнергию отключили в девяти населенных пунктах (Старое Усманово, Никиткино, Неклюдово, Хмелевка, Неклюдово Дурасово, Новое Усманово, Татарский Байтуган, Новое Ермаково и Чулпан).
Без электричества остались более 1,2 тыс. частных жилых домов. При этом отключение электроснабжения не затронуло социально значимые объекты Камышлинского района.
В пятницу к 8:00 (MSK+1) подача электричества была возобновлена в Сергиевском районе. В Камышлинском районе электроснабжение планируется восстановить к 10:00.