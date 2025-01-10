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В Самарской области 13 населенных пунктов остались без электричества

Отключение электроэнергии произошло в Сергиевском и Камышлинском районах Самарской области ночью в четверг, 9 января. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Источник: Коммерсантъ

В Сергиевском районе без электричества остались четыре населенных пункта (Воротнее, Лагода, Красные Дубки и Липовка), 260 частных жилых домов и три социально значимых объекта (школа, ФАП и детский сад). В Камышлинском районе электроэнергию отключили в девяти населенных пунктах (Старое Усманово, Никиткино, Неклюдово, Хмелевка, Неклюдово Дурасово, Новое Усманово, Татарский Байтуган, Новое Ермаково и Чулпан).

Без электричества остались более 1,2 тыс. частных жилых домов. При этом отключение электроснабжения не затронуло социально значимые объекты Камышлинского района.

В пятницу к 8:00 (MSK+1) подача электричества была возобновлена в Сергиевском районе. В Камышлинском районе электроснабжение планируется восстановить к 10:00.

ЖКХ