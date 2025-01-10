В Самарской области 13 населенных пунктов остались без электричества

В Сергиевском районе без электричества остались четыре населенных пункта (Воротнее, Лагода, Красные Дубки и Липовка), 260 частных жилых домов и три социально значимых объекта (школа, ФАП и детский сад). В Камышлинском районе электроэнергию отключили в девяти населенных пунктах (Старое Усманово, Никиткино, Неклюдово, Хмелевка, Неклюдово Дурасово, Новое Усманово, Татарский Байтуган, Новое Ермаково и Чулпан).