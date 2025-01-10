Даты ЕГЭ, дети мигрантов и отмена бакалавриата: какие изменения ждут образование

Такой учебник будет включать три исторических периода. В пятом классе школьники познакомятся с историей своего региона в период до образования Российского государства и до вхождения в его состав. В шестом классе продолжится изучение истории родного края в Средние века и до начала ХХ века. В седьмом классе школьники будут изучать историю региона в период от начала ХХ века и до настоящего времени.