«Крокодилья кожа» для легенды

Обратился Минин к Гаврилину еще будучи руководителем Ленинградской капеллы. Через пару месяцев после просьбы он позвонил композитору. Тот ответил, что пишет. Позже еще раз задал этот вопрос Гаврилину. «Пишу, пишу», — уверил композитор. Больше Минин его не стал беспокоить. Владимир Николаевич переехал из Ленинграда в Москву, стал ректором института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных. — Ред.). И вот спустя 15 лет позвонил ему уже сам Гаврилин: «Написал». Результат превзошел все ожидания. Так появились «Перезвоны». Это произведение всегда собирает полные залы, как ни парадоксально, но оно созвучно любому времени. В ноябре хореограф МАМТ Максим Севагин представил балет «Знаем благую весть» на эту музыку и пригласил хор для коллаборации. Наши певцы исполняют «Перезвоны» Гаврилина из оркестровой ямы. Такой опыт был. Владимир Николаевич рассказывал, что в Большом театре ставили спектакль по произведению Гоголя, и там его хор тоже пел из ямы.