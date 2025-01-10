«Крокодилья кожа» для легенды

Народному артисту СССР, основателю Московского государственного академического камерного хора Владимиру Николаевичу Минину 10 января исполнится 96 лет! Как говорит о себе маэстро, у него бунтарский дух и подростковое легкомыслие. Он молод душой, и это первое, что бросается в глаза при общении с ним.
Его грамотная речь, питерская интеллигентность — повод для доброй зависти. Я восхищаюсь его статью, энергетикой, которая стирает цифры даты его рождения. Никогда не поверишь, что ему 96. Владимир Николаевич никогда не отступится от цели, будет плыть против течения, лезть по отвесной скале, но не проиграет. Это созвучно с его смыслами. Он готов идти до конца, если этого требует чувство долга или искусство.
Владимир Минин — один из первых, кто возвращал духовную музыку, запрещенную советской властью, в концертные залы. У нас в кабинете висит афиша: «Рахманинов. Семь хоров. Опус № 31». Сведущие знали, что это «Литургия Святого Иоанна Златоуста» Рахманинова. Но этого на афише в середине 1980-х нельзя было написать. Такое выступление — серьезный шаг Минина. Вскоре эту музыку еще и записали. На фирме «Мелодия» вышла пластинка «Семь хоров. Опус № 31». Информация о том, какие тексты положены на музыку, быстро разнеслась по Москве. И руководство «Мелодии» приняло на себя санкции. Но эти отважные люди и Владимир Николаевич взяли ответственность на себя. Очень хочется, чтобы таких людей было больше.
Фото: TASS/Виктор ВеликжанинХормейстер Владимир Минин.
Любимая присказка Владимира Николаевича — чтобы управлять коллективом, нужно иметь «крокодилову кожу». У него ее слоев семь, не меньше. Нарастил он их постепенно. Как-то он мне сказал: «Видите, в какого крокодила я превратился». Он имел в виду профессиональную требовательность, жесткость. И я очень хорошо его понимаю. Я тоже приехал в Москву домашним нижегородским мальчиком, а реалии стали диктовать другое: если не ты, то — тебя. Хочешь жить и работать, надо иметь не только крокодилову кожу, но еще зубы, когти и огонь в глазах. И тогда получится.
Судьба свела меня с Владимиром Мининым в 2015 году после того, как я удачно поучаствовал во Всероссийском музыкальном конкурсе (это предшественник Всесоюзного музыкального конкурса, который проходит раз в четыре года и в котором в своё время участвовали великие дирижеры Евгений Мравинский, Юрий Темирканов). Владимир Николаевич предложил подготовить самостоятельную программу для концерта его хора. А после уже пригласил стать своим помощником в коллективе. В мои обязанности входило собирать концертные программы. Самое главное, что сказал Владимир Минин: «У вас есть полная свобода в репертуарной политике». Как тогда он мне признавался, время идет вперед, ему уже исполнилось 86 лет. Да и коллективу нужна была новая кровь и современный интересный репертуар.
Сам Владимир Николаевич никогда не кривил душой. Он всегда пел только ту музыку, которую любил. Был один случай, коллективу надо было исполнить какую-то вещь во славу партии. Можно сказать, что это Минин сделал во имя искусства. Потому что хору предоставили возможность работать.
Владимиру Николаевичу очень везло с настоящими друзьями. Многие из них были великими. Дружба с композиторами Григорием Свиридовым, Валерием Гаврилиным, Гией Канчели, Родионом Щедриным, Эдуардом Артемьевым. Некоторые писали произведения специально для хора Минина. Например, визитной карточкой коллектива стал «Пушкинский венок» Свиридова. А премьера «Перезвонов» Гаврилина состоялась на концерте. Они писались по просьбе Владимира Николаевича более 15 лет.
Обратился Минин к Гаврилину еще будучи руководителем Ленинградской капеллы. Через пару месяцев после просьбы он позвонил композитору. Тот ответил, что пишет. Позже еще раз задал этот вопрос Гаврилину. «Пишу, пишу», — уверил композитор. Больше Минин его не стал беспокоить. Владимир Николаевич переехал из Ленинграда в Москву, стал ректором института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных. — Ред.). И вот спустя 15 лет позвонил ему уже сам Гаврилин: «Написал». Результат превзошел все ожидания. Так появились «Перезвоны». Это произведение всегда собирает полные залы, как ни парадоксально, но оно созвучно любому времени. В ноябре хореограф МАМТ Максим Севагин представил балет «Знаем благую весть» на эту музыку и пригласил хор для коллаборации. Наши певцы исполняют «Перезвоны» Гаврилина из оркестровой ямы. Такой опыт был. Владимир Николаевич рассказывал, что в Большом театре ставили спектакль по произведению Гоголя, и там его хор тоже пел из ямы.
В 1972 году на базе Института имени Гнесиных Владимир Минин создал свой любительский хор, впоследствии ставший Московским государственным академическим камерным, а ныне носящий имя его основателя «Минин-хор». Сейчас Владимир Минин является президентом нашего коллектива. Он приходит на все московские концерты. А первое выступление уже легендарного хора прошло в Доме офицеров на Пречистенке.
Начал руководящую карьеру Владимир Николаевич, когда служил в армии. В 22 года ему доверили возглавить Ансамбль песни и пляски Северной группы советских войск в Польше. Это первый профессиональный опыт Владимира Минина. Но истоки музыкальной карьеры кроются в детстве. Оно выпало на страшные военные годы.
В августе 1941 года хоровую школу, в которой учился Володя Минин, из Ленинграда отправили в эвакуацию под Киров, в село Арбаж. Нам сложно сейчас представить, каково это было — голодать. Почувствовать себя сытым — мечта для мальчишек войны. Ситуация была страшная не только в блокадном городе, но и в Кировской области. Владимир Николаевич рассказывал, как он получал брикет прессованного кукурузного зерна, который долго разваривали, чтобы получилась каша. Но голод был такой, что пока он шел до дома, отковыривал зерна и ел их в сухом виде. Думаю, что такие жизненные испытания Владимира Николаевича только закалили.
А еще он очень хлебосольный. Если ты попадаешь в гости, то тебя наверняка ждет славянское горячительное и очень простая русская закуска — квашеная капуста, отварная картошка, поджаренный бородинский хлеб и селедочка. Но, признаться, я никогда не видел Владимира Николаевича во хмелю. Он знает, когда остановиться. Как-то пригласил меня накануне ответственного концерта обсудить детали выступления. А после «чаепития» наравне с молодым коллегой хозяин мне еще и пальто подавал. Человек при любой ситуации умеет держать лицо.
На свой день рождения он обязательно устраивает застолье. Вот и 10 января весь коллектив приглашен. Это закрытая вечеринка. Владимир Николаевич накроет стол, как обычно, он сделает это сам. От своих артистов он никогда не принимает никаких материальных подарков. Это его принцип. Чтобы не допустить подхалимажа. Это вопрос служебной этики. Но при этом намекает, что не откажется от каких-нибудь художественных. Коллектив уже подготовил для него музыкальные номера. У нас будет капустник.
Автор — художественный руководитель «Минин-хора», дирижер.
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