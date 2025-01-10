Белгидромет назвал семь городов Беларуси с самым чистым воздухом. Подробности озвучила начальник службы экологической информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Елена Мельник, сообщает БелТА.
По словам специалисты, в большинстве городов Беларуси обстановка благополучная. Она пояснила, что показатель оценивался как «очень хороший», «хороший», «умеренный». Что касается доли периодов с «удовлетворительным», «плохим», «опасным» уровнями, то она оказалась незначительной. Мельник заметила, что озвученные показатели наблюдались при штиле, в момент слабого ветра, при длительном отсутствии осадков и повышенном температурном режиме.
Представитель Белгидромета подчеркнула, что в семи городах Беларуси вообще не фиксировались превышения нормативов. Называются Барановичи, Солигорск, Светлогорск, Лида, Борисов, Речица, Бобруйск.
Сообщается, что к проблемным вопросам синоптики относят содержание в воздухе твердых частиц (речь идет про пыль). Это в основном характерно для весны и лета. Так, наибольшее число превышений установленных нормативов было зафиксировано в Гомеле, Бресте, Жлобине.
Кстати, синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси из-за циклона с Атлантики.
Тем временем белорусский инфекционист сказал про последствия метапневмовирусной инфекции: «Вызывает бронхиолит, может имитировать бронхиальную астму».
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