Белгидромет назвал семь городов Беларуси с самым чистым воздухом

По словам специалисты, в большинстве городов Беларуси обстановка благополучная. Она пояснила, что показатель оценивался как «очень хороший», «хороший», «умеренный». Что касается доли периодов с «удовлетворительным», «плохим», «опасным» уровнями, то она оказалась незначительной. Мельник заметила, что озвученные показатели наблюдались при штиле, в момент слабого ветра, при длительном отсутствии осадков и повышенном температурном режиме.