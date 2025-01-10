Омские КВНщики отправляются на «КиВиН-2025»

8 омских команд примут участие в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2025», который состоится в Сочи с 12 по 25 января.
В фестивале примут участие более 500 команд со всей России и из других стран. Омскую область представят коллективы «ВВ», «Омская сборная», «Агар», «6:30», «Давай на ты», «Год за полтора», «Четыре» и «Солянка».
Команды будут состязаться за путевки в главные лиги Клуба веселых и находчивых. По итогам фестиваля определятся участники Премьер-лиги и Высшей лиги КВН.
Омск в 2025 году стал молодежной столицей России, а поездка омичей станет еще одним способом показать, что наш город достоин этого звания и пригласить всех в Омск.