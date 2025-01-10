Жителя Владивостока обвинили в незаконной продаже икры амурского осетра

Во Владивостоке направлено в суд уголовное дело о незаконной продаже черной икры. Телеграм-канал «Прокуратура Приморского края» сообщил, что надзорное ведомство в Ленинском районе города утвердило обвинительное заключение против местного жителя 2004 года рождения.
Молодой человек обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это касается незаконного приобретения, хранения, перевозки и продажи дериватов особо ценных биологических ресурсов, включенных в Красную книгу, с использованием сети «Интернет» и публичной демонстрацией.
По данным следствия, в августе 2023 года обвиняемый приобрел и перевез к себе домой 1,5 килограмма икры амурского осетра. У товара не имелось необходимых документов, подтверждающих законность его происхождения. Позже молодой человек разместил в интернете объявление о продаже икры, установив цену 30 тысяч рублей за килограмм.
Незаконная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю в октябре 2023 года. В ходе оперативных мероприятий черная икра была изъята. Теперь уголовное дело будет рассмотрено Ленинским районным судом Владивостока.