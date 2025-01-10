Жителя Владивостока обвинили в незаконной продаже икры амурского осетра

По данным следствия, в августе 2023 года обвиняемый приобрел и перевез к себе домой 1,5 килограмма икры амурского осетра. У товара не имелось необходимых документов, подтверждающих законность его происхождения. Позже молодой человек разместил в интернете объявление о продаже икры, установив цену 30 тысяч рублей за килограмм.