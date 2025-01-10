Белорусский инфекционист сказал о первых случаях гриппа в Беларуси

Заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин сказал о первых случаях гриппа в Беларуси, пишет БелТА.
Врач обратил внимание на то, что в стране эпидемиологическая ситуация является обычной для данного периода. Вместе с тем он заметил, что наблюдается небольшой подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.
— Появились первые случаи сезонного гриппа, — подчеркнул главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
Кроме того, специалист сообщил, что в Беларуси по-прежнему регистрируют случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
Кстати, Минздрав заявил о циркуляции Covid-19 в Беларуси: «Провоцирует более 80% пневмоний».
Тем временем Минздрав сказал про рост заболеваемости ОРИ в январе — феврале 2025 в Беларуси.
Кроме того, Минздрав Беларуси внес изменения в Национальный календарь прививок: «Три важных изменения».
Ранее белорусский инфекционист сказал про последствия метапневмовирусной инфекции: «Вызывает бронхиолит, может имитировать бронхиальную астму».