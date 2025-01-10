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Белорусский инфекционист сказал о первых случаях гриппа в Беларуси

Белорусский врач-инфекционист сказал, что в Беларуси зарегистрированы первые случаи гриппа.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы Минска, главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин сказал о первых случаях гриппа в Беларуси, пишет БелТА.

Врач обратил внимание на то, что в стране эпидемиологическая ситуация является обычной для данного периода. Вместе с тем он заметил, что наблюдается небольшой подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

— Появились первые случаи сезонного гриппа, — подчеркнул главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Кроме того, специалист сообщил, что в Беларуси по-прежнему регистрируют случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Кстати, Минздрав заявил о циркуляции Covid-19 в Беларуси: «Провоцирует более 80% пневмоний».

Тем временем Минздрав сказал про рост заболеваемости ОРИ в январе — феврале 2025 в Беларуси.

Кроме того, Минздрав Беларуси внес изменения в Национальный календарь прививок: «Три важных изменения».

Ранее белорусский инфекционист сказал про последствия метапневмовирусной инфекции: «Вызывает бронхиолит, может имитировать бронхиальную астму».