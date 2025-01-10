В ТГУ заявили, что медицинские нанотрубки могут нести вред экологии

ТОМСК, 10 января. /ТАСС/. Производство нанотрубок, которые могут использоваться в нейрокомпьютерных разработках и медицине, может нанести вред окружающей среде, выяснили ученые России, Ирана и Бразилии. Наночастицы проникают в воду и организмы, взаимодействуют с металлами и разными загрязнителями, вызывая токсический эффект, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ).
Углеродные нанотрубки — это модификация углерода, обладающая высоким потенциалом для использования — от сверхпрочных нитей и сверхпроводников до нейрокомпьютерных разработок и нанопипеток. В 2022 году рынок углеродных нанотрубок оценивали в $3,6 млрд. Особенно перспективной для развития нанотрубок считается сфера медицины.
«За счет большой площади поверхности нанотрубки адсорбируют как полезные, так и вредные вещества. Токсический эффект смеси из окисленных нанотрубок и пестицидов или антибиотиков увеличивается. Кроме того, нанотрубки могут вызывать “эффект троянского коня”: усиливать поглощение организмом вредного вещества при попадании нанотрубок в организм», — говорится в сообщении.
В рамках исследования ученые проанализировали 53 основных исследования по теме совместной токсичности нанотрубок и других веществ в водной среде. По их словам, эффект от нанотрубок может быть разным. Например, токсичность иона Cu2+ для бактерий и микроводорослей снижается, а токсичность кадмия для рыб Данио-рерио усиливается. Все зависит от самой среды, формы нанотрубок и загрязнителей. Многообразие этих факторов показывает необходимость искать закономерности в различных пробах воды.
«Проблема накопления в окружающей среде наночастиц с токсичными свойствами уже есть. Огромное количество исследований, например, по нано- и микропластику показывает глубину проблемы и широту распространения этих материалов. Мы можем начинать говорить о возникновении нового абиотического фактора окружающей среды, который будет влиять на живые организмы все больше и больше», — приводятся в сообщении слова одного из авторов статьи, и.о. директора ПИШ «Агробиотек», доктора биологических наук Кирилла Голохваста.
Исследователи пришли к выводу, что необходимо создать стандартизированную схему анализа токсичности смесей. Для этого ученые предлагают использовать метод in silico, который за счет построения компьютерных моделей или симуляций позволяет предсказывать исход событий без проведения эксперимента. Создание таких симуляций, экспериментов позволит управлять рисками, связанными с распространением нанотрубок в окружающей среде, которые неизбежно будут проникать в нее на всех этапах производства, транспортировки и использования.
Статья о токсическом воздействии нанотрубок опубликована в International Journal of Molecular Sciences (Q1).