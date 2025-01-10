В ТГУ заявили, что медицинские нанотрубки могут нести вред экологии

В рамках исследования ученые проанализировали 53 основных исследования по теме совместной токсичности нанотрубок и других веществ в водной среде. По их словам, эффект от нанотрубок может быть разным. Например, токсичность иона Cu2+ для бактерий и микроводорослей снижается, а токсичность кадмия для рыб Данио-рерио усиливается. Все зависит от самой среды, формы нанотрубок и загрязнителей. Многообразие этих факторов показывает необходимость искать закономерности в различных пробах воды.