Белоруска хотела обменять в банке фальшивые $100, заработанные умершим мужем

По указанному факту заведено уголовное дело. В милиции обратили внимание на то, что в Беларусь фальшивые купюры поступают из-за границы. Больше всего из ввозится из Турции, России, Польши. Кроме того, иногда купюры появляются у белорусов по причине участия в незаконных валютных операциях.