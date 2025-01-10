Белоруска хотела обменять в банке фальшивые $100, заработанные умершим мужем. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В сообщении сказано, что в Барановичский ГОВД поступила информация о том, что 48-летняя местная жительница в одном из банков хотела обменять 100 долларов. Сотрудник банка нажала тревожную кнопку по причине того, что увидела признаки подделки. На место выезжали сотрудники милиции. Согласно заключениям специалиста, купюра была признана поддельной.
Выяснилось, что жительница Барановичей получила 100 долларов от умершего мужа, который приобрел деньги во время заработков в России. Про то, что денежная купюра является фальшивой, супруг женщины не знал.
По указанному факту заведено уголовное дело. В милиции обратили внимание на то, что в Беларусь фальшивые купюры поступают из-за границы. Больше всего из ввозится из Турции, России, Польши. Кроме того, иногда купюры появляются у белорусов по причине участия в незаконных валютных операциях.
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