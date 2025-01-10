Собянин: в 2024 году открылись восемь новых станций московского метро

Он отметил, что с открытием новой станции «Потапово» Сокольнической линии метро добираться до центра города стало удобнее 50 тыс. москвичей. По словам мэра, накануне Нового года также были достроены станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Так, пассажиры смогут перейти с Троицкой линии на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро.