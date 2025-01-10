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Собянин: в 2024 году открылись восемь новых станций московского метро

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Восемь новых станций столичного метро открылись для пассажиров в 2024 году согласно Стратегии развития. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Источник: Агентство «Москва»

«Согласно нашей Стратегии развития, к 2030 году в Москве планируем построить порядка 40 новых станций метро. Восемь из них открылись для пассажиров в 2024 году», — написал Собянин.

Он отметил, что с открытием новой станции «Потапово» Сокольнической линии метро добираться до центра города стало удобнее 50 тыс. москвичей. По словам мэра, накануне Нового года также были достроены станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Так, пассажиры смогут перейти с Троицкой линии на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро.

Кроме того, Собянин добавил, что к 2030 году на Троицкой линии появятся еще шесть новых станций «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

метро
Собянин Сергей