Собянин: в 2024 году открылись восемь новых станций московского метро

«Согласно нашей Стратегии развития, к 2030 году в Москве планируем построить порядка 40 новых станций метро. Восемь из них открылись для пассажиров в 2024 году», — написал Собянин.
Он отметил, что с открытием новой станции «Потапово» Сокольнической линии метро добираться до центра города стало удобнее 50 тыс. москвичей. По словам мэра, накануне Нового года также были достроены станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Так, пассажиры смогут перейти с Троицкой линии на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро.
Кроме того, Собянин добавил, что к 2030 году на Троицкой линии появятся еще шесть новых станций «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».