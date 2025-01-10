В Волгоградской области дорожные камеры начнут следить за наличием ОСАГО

Как сообщает «Автокод», начиная с осени 2026 года водителям за отсутствие полиса ОСАГО, зафиксированное дорожными камерами, будут выписывать штрафы. Автомобилисты также будут получать уведомления о необходимости оформления страховки через «Госуслуги».
Николай Галушин, руководитель Национальной страховой информационной системы, рассказал, что проверка будет автоматически проводиться у всех машин, а не только в случае других нарушений правил дорожного движения, как планировалось изначально.
Кроме того, ранее Госдума повысила штрафы за повторную езду без ОСАГО.