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В Волгоградской области дорожные камеры начнут следить за наличием ОСАГО

Тестирование новой системы будет проходить также в Москве и Свердловском регионе.

Как сообщает «Автокод», начиная с осени 2026 года водителям за отсутствие полиса ОСАГО, зафиксированное дорожными камерами, будут выписывать штрафы. Автомобилисты также будут получать уведомления о необходимости оформления страховки через «Госуслуги».

Николай Галушин, руководитель Национальной страховой информационной системы, рассказал, что проверка будет автоматически проводиться у всех машин, а не только в случае других нарушений правил дорожного движения, как планировалось изначально.

Кроме того, ранее Госдума повысила штрафы за повторную езду без ОСАГО.