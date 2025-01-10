В Крыму нашли неизвестный ранее некрополь древних тавров

Ученые считают тавров народом, который, по описанию Геродота, жил в горах, был жестоким и поклонялся богине Деве. Их отожествляют с не менее загадочными киммерийцами и представителями кизил-кобинской культуры, названной так по пещере Кизил-Коба под Симферополем, где были найдены многочисленные артефакты, в основном изделия из глины с узнаваемым орнаментом. Тавры хоронили своих умерших в каменных ящиках, которые археологи находят не только в горах Крыма, но и в степной его части.