Ростовчанам назвали три ошибки деления имущества при разводе

По словам специалиста, при разводе или после него, бывшие супруги совершают три распространенные ошибки. Такие иски чаще всего не удовлетворяются из-за неправильно составленных требований. При этом, суд не может выходить за рамки исковых требований и по своей инициативе подсказывать той или иной стороне, как делать правильно.