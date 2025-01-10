Ростовчанам назвали три ошибки деления имущества при разводе. Об этом сообщили Инфо24 со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.
По словам специалиста, при разводе или после него, бывшие супруги совершают три распространенные ошибки. Такие иски чаще всего не удовлетворяются из-за неправильно составленных требований. При этом, суд не может выходить за рамки исковых требований и по своей инициативе подсказывать той или иной стороне, как делать правильно.
Так, проигравшая сторона не понимает, почему так произошло. Кроме того, исковые требования часто касаются того, что не подлежит разделу.