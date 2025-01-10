«Манчестер Сити» предложил за экс-игрока минского клуба Хусанова 50 млн евро

Один из лучших футбольных клубов мира английский «Манчестер Сити» близок к покупке защитник «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, который ранее выступал в Беларуси, пишет pressball.by.
Журналист Флориант Платтенберг сообщил в соцсетях, что «Сити» уже предложили французам 50 миллионов евро за 20-летнего игрока.
Если «Ланс» ответит согласием, то Хусанов отправится в Англию на медобследование.
Карьера Хусанова развивается стремительно. В 2022—2023 годах Абдукодир еще играл за минский «Энергетик»-БГУ. Он провел 35 матчей, забив 4 гола.
Летом 2023 года французский «Ланс» приобрел футболиста у «Энергетика»-БГУ за 100 тысяч евро.
Хусанов отлично зарекомендовал себя во французской лиге и имеет отличные перспективы для развития своего таланта еще на более высоком уровне. Им заинтересовались различные европейские гранды, но похоже гонку за молодого защитника выигрывает действующий чемпион Англии «Манчестер Сити».
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