«Манчестер Сити» предложил за экс-игрока минского клуба Хусанова 50 млн евро

Хусанов отлично зарекомендовал себя во французской лиге и имеет отличные перспективы для развития своего таланта еще на более высоком уровне. Им заинтересовались различные европейские гранды, но похоже гонку за молодого защитника выигрывает действующий чемпион Англии «Манчестер Сити».