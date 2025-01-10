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В Самарской области восстановили движение на трассе М-5

В трех районах Самарской области возобновилось движение по федеральной трассе.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сняли ограничения на участке федеральной трассы М-5 — подъезд к Оренбургу. Напомним, что проезд по ней перекрыли еще 8 января, а потом запрет на движение несколько раз продлевали.

— Движение транспорта осуществляется в штатном режиме, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области утром 10 января.

Ограничение действовали на отрезке трассы между 98 и 129 километрами, который проходит через Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы.

А во время новогодних праздников во время профилактических рейдов поймали 182 пьяных водителя.