В Самарской области восстановили движение на трассе М-5

В Самарской области сняли ограничения на участке федеральной трассы М-5 — подъезд к Оренбургу. Напомним, что проезд по ней перекрыли еще 8 января, а потом запрет на движение несколько раз продлевали.
— Движение транспорта осуществляется в штатном режиме, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области утром 10 января.
Ограничение действовали на отрезке трассы между 98 и 129 километрами, который проходит через Нефтегорский, Алексеевский и Борский районы.
А во время новогодних праздников во время профилактических рейдов поймали 182 пьяных водителя.