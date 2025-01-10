В МЧС предупредили новосибирцев об ухудшении погоды в ближайшие дни

С учетом увеличения трафика на загородных трассах в выходные дни, риск дорожно-транспортных происшествий возрастает. Основные факторы, способствующие авариям, включают гололедицу, снежные заносы и плохую видимость во время осадков и в темное время суток. Как и прежде, главной причиной ДТП остается нарушение правил дорожного движения.
МЧС России настоятельно напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность на зимних дорогах. Рекомендуется: соблюдать скоростной режим; избегать резких маневров; отказываться от дальних поездок в плохую погоду; обеспечить наличие аптечки и огнетушителя в автомобиле.