В МЧС предупредили новосибирцев об ухудшении погоды в ближайшие дни

С учетом увеличения трафика на загородных трассах в выходные дни, риск дорожно-транспортных происшествий возрастает. Основные факторы, способствующие авариям, включают гололедицу, снежные заносы и плохую видимость во время осадков и в темное время суток. Как и прежде, главной причиной ДТП остается нарушение правил дорожного движения.