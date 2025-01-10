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В МЧС предупредили новосибирцев об ухудшении погоды в ближайшие дни

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни Новосибирская область столкнется с ухудшением погодных условий: ожидаются снегопады и порывистый ветер, скорость которого местами достигнет 18 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: -3° 2 м/с 50% 761 мм рт. ст. -1°
Источник: Агентство «Москва»

С учетом увеличения трафика на загородных трассах в выходные дни, риск дорожно-транспортных происшествий возрастает. Основные факторы, способствующие авариям, включают гололедицу, снежные заносы и плохую видимость во время осадков и в темное время суток. Как и прежде, главной причиной ДТП остается нарушение правил дорожного движения.

МЧС России настоятельно напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность на зимних дорогах. Рекомендуется: соблюдать скоростной режим; избегать резких маневров; отказываться от дальних поездок в плохую погоду; обеспечить наличие аптечки и огнетушителя в автомобиле.