Госэкспертиза согласовала проект реконструкции Нижегородского ТЮЗа

Государственная экспертиза одобрила проект реконструкции театра юного зрителя в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС ЕГРЗ.
Эксперты дали положительное заключение по документации в конце декабря. Пока сроки реконструкции здания на Горького не определены.
Напомним, что весной 2024 года государственная экспертиза одобрила проект служебного здания нижегородского ТЮЗа, площадь которого превысит три тысячи квадратных метров.
Ранее мы писали, что Госэкспертиза одобрила проект реконструкции нижегородского Дома чекиста.