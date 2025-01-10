«Красивая, красная, вкусная». В Беларуси собрали первый урожай клубники зимой 2025 года

Сообщается, что первый урожай клубники появился в теплицах в Гомеле. Речь идет про сорт Клери. Девушка на видео показывает теплицы с созревшей клубникой, отмечая, что на календаре 8 января 2025 года. Она добавляет, что в теплицах температура 18 градусов. По ее словам, урожай соберут 9 января.