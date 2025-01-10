«Красивая, красная, вкусная». В Беларуси собрали первый урожай клубники зимой 2025 года

Первый урожай клубники собрали в январе 2025 года в Беларуси. Видео появилось в TikTok.
Сообщается, что первый урожай клубники появился в теплицах в Гомеле. Речь идет про сорт Клери. Девушка на видео показывает теплицы с созревшей клубникой, отмечая, что на календаре 8 января 2025 года. Она добавляет, что в теплицах температура 18 градусов. По ее словам, урожай соберут 9 января.
«Такая красивая, красная, вкусная клубничка», — заметила девушка.
В Беларуси созрел первый урожай клубники в январе 2025 года. Фото: скриншот с видео TikTok @tt_val0.
Видео в TikTok с урожаем клубники зимой набрало 110,2 тысячи просмотров и 227 комментариев. Пользователи интересуются сортом ягоды, стоимостью, а также местом, где можно приобрести ягоды. Некоторые негодуют и высказывают мнение о том, что ягода якобы химическая, пластмассовая.
«Ого, какая красивая клубничка! Это хорошо, что у нас зимой можно купить свою белорусскую ягодку, побаловать себя», — написала одна из пользователей.
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