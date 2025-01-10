В Башкирии утвердили дополнительные требования к содержанию и выгулу животных

Как следует из постановления премьер-министра РБ Андрея Назарова, с которым ознакомился «Башинформ», держать кошек, собак и других питомцев в общедомовых помещениях запрещено. Речь идет о подъездах, балконах, лоджиях, чердаках и дворах.
На каждые 18 «квадратов» квартиры разрешается проживание только одной средней собаки, либо двух мелких собак или кошек, на каждые 200 кв. метров сада или дачи — не более одной крупной/средней собаки или трех мелких. Крупными считаются псы высотой 51 см в холке и более, средними — от 31 до 51 см, мелкими — до 30 см.
При содержании животных на земельных участках жители и юрлица должны соблюдать все меры безопасности, не создавая угрозу жизни, здоровью и имуществу людей. Объекты, где собаки не сидят на привязи, надлежит огородить забором с оповещающей табличкой.
Во время выгула животному нужно постоянно находиться под присмотром хозяина — на собак надо надевать ошейник, поводок длиной не более метра и намордник (кроме случаев, когда они находятся на руках). Исключение — собака-проводник для незрячих. После прогулки необходимо прибрать экскременты за животным.
Если собака покусала человека или другое животное, владелец должен отвести питомца к ветеринару в течение 12 часов после случившегося. При наличии условий содержания после осмотра можно изолировать зверя самостоятельно на 14 дней.
Обо всех случаях внезапной смерти или массовых случаях заболевания животных необходимо незамедлительно сообщать в профильные учреждения.
Самовыгул на территории республики запрещен. Безнадзорные животные подлежат отлову и помещаются в спецприюты. Нахождение собак в автобусах и другом общественном транспорте разрешается только при наличии намордника и короткого поводка.