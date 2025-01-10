В Башкирии утвердили дополнительные требования к содержанию и выгулу животных

На каждые 18 «квадратов» квартиры разрешается проживание только одной средней собаки, либо двух мелких собак или кошек, на каждые 200 кв. метров сада или дачи — не более одной крупной/средней собаки или трех мелких. Крупными считаются псы высотой 51 см в холке и более, средними — от 31 до 51 см, мелкими — до 30 см.