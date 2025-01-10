Запрет на смартфоны за рулем не вступит в силу с марта

Накануне были названы случаи, когда инспектор может потребовать у водителя телефон. Так, если у автоинспектора есть подозрения в совершении правонарушения (например, использование телефона за рулем), он может запросить телефон для проверки видео- или аудиозаписей, подтверждающих вину, пишет Газета.