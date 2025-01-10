Крымские археологи впервые исследовали некрополь древних тавров.

Как пояснил Виталий Тихомиров, объекты некрополя представлены в виде каменных ящиков из плит с насыпями и без насыпей, высотой от 0,5 м до 0,7 м. По его словам, до этого комплекс не обследовали, были только разведки. Могильник был выявлен в 2014 году при прокладке в Крым энергомоста с материковой части России, но раскопки на нем еще не проводились.