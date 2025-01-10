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Крымские археологи впервые исследовали некрополь древних тавров

Крымские археологи впервые исследовали некрополь древних тавров.

Источник: Аргументы и факты

Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиции, младший научный сотрудник отдела раннего железного века Института археологии Крыма РАН Виталий Тихомиров.

В Крыму обнаружили неизвестный ранее некрополь V—III вв. до нашей эры с более чем 100 захоронениями, предположительно, принадлежащими таврам — автохтонному народу, населявшему Крымский полуостров.

Ученые по снимкам из космоса определили четкую линейную планировку могильника.

Как пояснил Виталий Тихомиров, объекты некрополя представлены в виде каменных ящиков из плит с насыпями и без насыпей, высотой от 0,5 м до 0,7 м. По его словам, до этого комплекс не обследовали, были только разведки. Могильник был выявлен в 2014 году при прокладке в Крым энергомоста с материковой части России, но раскопки на нем еще не проводились.

Захоронения принадлежат, скорее всего, представителям кизил-кобинской культуры, которую ряд исследователей отождествляют с таврами, или тавроскифами.

Археолог отметил необычную четкую планировку некрополя: захоронения не были хаотичными, а проводились как по линейке. Неподалеку были обнаружены признаки поселения, которое пока не обследовалось. Но, по свидетельству местных жителей, они находили черепки, остатки кремниевых орудий.

Напомним, тавры — народ Крыма, известный с VIII—VII вв.екрв до нашей эры. От него пошло название полуострова Таврида, или Таврика.

Ученые считают тавров народом, который, по описанию Геродота, жил в горах и поклонялся богине Деве. Тавры хоронили своих умерших в каменных ящиках, которые исследователи находят не только в горах Крыма, но и в степной его части.

археология