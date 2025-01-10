Токаев направил телеграмму соболезнования семье писателя Мухтара Магауина

«Мухтар Муканулы был выдающимся мастером слова, внесшим значительный вклад в расширение горизонтов казахской литературы и истории. Он неустанно трудился во имя обогащения духовного бытия и расширения представлений о прошлом нашего народа. Его художественные произведения, исторические труды, очерки и мемуары нашли широкий отклик в сердцах читателей. Яркий образ Мухтара Муканулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое творческое наследие, навсегда останется в памяти нашего народа», — говорится в телеграмме.