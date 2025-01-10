Ночью с городских улиц вывезли 3,2 тысячи тонн снега

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, сейчас ведутся работы по противогололедной обработке и очистке дорог и тротуаров от снега с последующей повторной обработкой. На очистку улиц сегодня днем выйдут 329 единиц спецтехники и 571 дорожный рабочий.