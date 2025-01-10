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Ночью с городских улиц вывезли 3,2 тысячи тонн снега

Сегодня днем в уборке дорог задействуют 571 дорожного рабочего и 329 единиц техники.

Источник: Город Казань.KZN.RU

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 3,2 тысячи тонн снега. Для противогололедной обработки использовали 167,9 тонн реагента и 451,7 тонны песко-соляной смеси. К ночной уборке дорог были привлечены 89 дорожных рабочих и 366 единиц техники.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, сейчас ведутся работы по противогололедной обработке и очистке дорог и тротуаров от снега с последующей повторной обработкой. На очистку улиц сегодня днем выйдут 329 единиц спецтехники и 571 дорожный рабочий.

Всего с начала зимнего сезона с улиц города вывезли более 132,5 тыс. тонн снега, израсходовали 24,1 тыс. тонн противогололедных материалов.

Замечания относительно уборки дворов горожане могут направить в систему «Открытая Казань» или по телефону: +7 (843)236−41−23. Также сообщать о проблемных участках можно в чат-бот или по телефонам горячих линий.

Напомним, в связи с потеплением управляющие компании и товарищества собственников жилья усилили работу по очистке снега на придомовых территориях.

Всего в течение новогодних каникул — с 29 декабря по 8 января — во дворах Казани трудились около 1450 рабочих управляющих компаний, было задействовано 70 единиц спецтехники, использовано около 160 тонн противогололедных материалов.

ЖКХ