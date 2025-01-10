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Подросток, напавший на одноклассников в Балаганске, отправится в спецшколу

10 января суд удовлетворил иск полиции о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Подросток, который напал на одноклассников в Балаганске, продолжит обучение в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Об этом КП-Иркутск сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Напомним, 23 сентября 2024 восьмиклассники готовились к уроку физкультуры, неожиданно в раздевалку ворвался подросток с молотком, начал им махать и задел трех человек. Остановил его учитель физкультуры. Тогда дети получили травмы, но не опасные для жизни. Кому-то попало по затылку, кому-то по рукам.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность». Позже в пресс-службе Балаганского районного суда сообщили, что школьника не будут отправлять в специальное учреждение и он сможет вернуться к обучению.

— 10 января 2025 Иркутский областной суд удовлетворил иск полиции о помещении несовершеннолетнего правонарушителя в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Первая инстанция отказала в иске, в связи с чем на данное решение истец подал апелляционную жалобу, прокуратура внесла протест, а я со своей стороны подготовила отзыв о необходимости удовлетворить исковые требования полиции, — уточнила Татьяна Афанасьева.

Известно, что спецшкола находится в Ангарске, туда подросток отправится уже в ближайшее время.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СКР запросил доклад об упавшем со снегохода школьнике в Иркутской области.