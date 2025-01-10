Подросток, напавший на одноклассников в Балаганске, отправится в спецшколу

Следователи завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность». Позже в пресс-службе Балаганского районного суда сообщили, что школьника не будут отправлять в специальное учреждение и он сможет вернуться к обучению.