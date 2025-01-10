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Гостиница появится на месте бывшего завода шампанских вин в Нижнем

Гостиничный комплекс возведут на улице Полтавской.

Гостиница появится на месте бывшего завода шампанских вин в Нижнем Новгороде. Разрешение начать подготовку проекта выдало Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Напомним, комплекс планируется построить за ТЦ «Куб», в границах улиц Генкиной, Полтавская, Республиканская, Родниковая. Архитектором здания в форме буквы «Г» выступает Алексей Каменюк.

Планируется, что высота гостиницы составит до 11 этажей, а 13 площадь — тысяч кв. метров. Составлением документации и проведением инженерных изысканий займется ООО «Строй Сити Регион».

строительство