Гостиница появится на месте бывшего завода шампанских вин в Нижнем Новгороде. Разрешение начать подготовку проекта выдало Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.
Напомним, комплекс планируется построить за ТЦ «Куб», в границах улиц Генкиной, Полтавская, Республиканская, Родниковая. Архитектором здания в форме буквы «Г» выступает Алексей Каменюк.
Планируется, что высота гостиницы составит до 11 этажей, а 13 площадь — тысяч кв. метров. Составлением документации и проведением инженерных изысканий займется ООО «Строй Сити Регион».