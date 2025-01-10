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Стоимость платных парковок в Нижнем Новгороде не изменится в 2025 году

Как и ранее, она останется на уровне 60 рублей в час.

Источник: Нижегородская правда

Стоимость платных парковок в Нижнем Новгороде не изменится в 2025 году. Как и ранее, она останется на уровне 60 рублей в час, сообщили в городской администрации редакции сайта pravda-nn.ru.

Поднимать плату за пользование платными парковками в городе пока не планируется.

Напомним, что в Нижнем Новгороде оборудованы 114 мест для платной автостоянки на 5 858 машин. Из них 111 находятся на улицах города, еще три — парковки закрытого типа.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 40,8 млн рублей заплатили нижегородцы за платные парковки в 2023 году.