Стоимость платных парковок в Нижнем Новгороде не изменится в 2025 году. Как и ранее, она останется на уровне 60 рублей в час, сообщили в городской администрации редакции сайта pravda-nn.ru.
Поднимать плату за пользование платными парковками в городе пока не планируется.
Напомним, что в Нижнем Новгороде оборудованы 114 мест для платной автостоянки на 5 858 машин. Из них 111 находятся на улицах города, еще три — парковки закрытого типа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 40,8 млн рублей заплатили нижегородцы за платные парковки в 2023 году.