С 11 января проезд по Вознесенскому тракту станет платным: рассказываем, как его оплатить

Вознесенский тракт оснащен рамками взимания платы, где установлены камеры, фиксирующие госномер автомобиля. Компьютерное зрение распознает класс автомобиля и рассчитывает стоимость проезда. Она начинается от 90 рублей для легковых автомобилей (в часы пик цена для этой категории ТС — 150 рублей). Для остальных транспортных средств цена не зависит от времени загрузки дороги транспортом и составляет 150 рублей для автомобилей II категории, 250 рублей для III категории и 350 рублей для IV категории.