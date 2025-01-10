В Казани отремонтируют аварийный участок стен Кремля

Согласно документу, прясло относится к «псковскому» строительному периоду. Оно было построено в 50−60-х годах XVI века из белого камня со всей южной частью Кремля. Сейчас строительные конструкции находятся в аварийном состоянии. В связи с этим специалисты укрепят их и контактную зону, выполнят отсечную гидроизоляцию кладки фундаментов и цокольной части стен. Также они восстановят поврежденные и деформированные участки кирпичной кладки, демонтируют железобетонное перекрытие над первым ярусом, восстановят лестницы, установят ворота, заменят полы.