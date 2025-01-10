В администрации Владивостока рассказали, когда в городе будет решена проблема железнодорожных переездов

На работу регулируемых переездов горожане неоднократно писали в telegram-чат городской администрации. Проблема заключается в том, что переезды закрывают задолго до приближения локомотива (состава), открывают их тоже со значительной задержкой, время ожидания перед опущенным шлагбаумом может составлять более получаса. Последняя жалоба в чате поступала на переезд в районе мыса Кунгасный: