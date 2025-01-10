В администрации Владивостока рассказали, когда в городе будет решена проблема железнодорожных переездов

На работу регулируемых переездов горожане неоднократно писали в telegram-чат городской администрации. Проблема заключается в том, что переезды закрывают задолго до приближения локомотива (состава), открывают их тоже со значительной задержкой, время ожидания перед опущенным шлагбаумом может составлять более получаса. Последняя жалоба в чате поступала на переезд в районе мыса Кунгасный:
«Каждый день тут тратится значительно человеко-часов, чтобы постоять на переезде. Перед Новым годом пожарные на пожар не приехали вовремя из-за этого, у людей квартира сгорела», — утверждает местный житель.
В МЦУ Владивостока ответили, что железнодорожные переезды не являются муниципальной собственностью и обслуживаются «РЖД», городская администрация не вправе вмешиваться в работу этой корпорации. Однако письмо со стороны администрации в «РЖД» направлено. На месте переезда может быть построен мост, специалисты рассмотрят такую возможность при условии достаточного финансирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2036 года.
Программа подразумевает в том числе реконструкцию участков железнодорожных путей для реализации проекта городской электрички.