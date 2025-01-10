Минск сегодня полностью переведут на артезианскую воду

Многие страны сегодня берут воду из наземных источников. «Но мы это сделали. Потому что я знаю, что это люди запомнят навсегда. И будут благодарны. Потому что воздух, вода, наше питание — это основа жизни. Не лекарства. А именно это. Воздух, вода — то, без чего люди жить не могут», — подчеркнул Александр Лукашенко.