Минск сегодня полностью переведут на артезианскую воду

В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал распоряжение о реализации инвестиционного проекта. Глава государства поручил за 2022−2025 годы перевести Минск на водоснабжение из подземных артезианских источников. До сих пор Московский и Фрунзенский районы столицы, а это почти половина города, использовали воду из поверхностных источников.
За это время были пробурены новые скважины, модернизировано насосное оборудование, проведены новые нитки магистральных, сборных и распределительных водоводов протяженностью более 114 км, возведены новые инженерные сооружения водоподготовки.
О том, что Минск полностью переводят на артезианскую воду, Александр Лукашенко заявил 7 января.
«Мы откопали 90 скважин для того, чтобы полностью Минск обеспечить чистой водой», — рассказал Президент.
Он пояснил, что в общей сложности Минск потребляет более 400 тыс. куб.м воды в сутки и нужно было еще обеспечить водоснабжение из подземных источников в объеме 120−130 тыс. куб.м.
«Мы это для кого делаем? Для своего народа. Скажу откровенно: а могли бы и не делать», — отметил глава государства.
Многие страны сегодня берут воду из наземных источников. «Но мы это сделали. Потому что я знаю, что это люди запомнят навсегда. И будут благодарны. Потому что воздух, вода, наше питание — это основа жизни. Не лекарства. А именно это. Воздух, вода — то, без чего люди жить не могут», — подчеркнул Александр Лукашенко.