Врач предупредил о скором приходе метапневмовируса из Китая в Хабаровск

Метапневмовирус может прийти из Китая в Хабаровск уже в ближайшее время, сообщил «АиФ-Дальинформ» врач-инфекционист Алексей Николаев.
Напомним, сообщения о вспышке метапневмовируса в соседней стране стали появляться в конце декабря 2024 — начале января 2025 года. Близость Хабаровского края к Китаю и активное сообщение между территориями увеличивают риск распространения инфекции. Катализатором может стать китайский Новый год, который наступит в феврале.
Бояться заболевания, однако, не стоит, отмечает врач. Его симптомы похожи на ОРВИ и включают в себя кашель, чихание, насморк и повышение температуры до 38−38,5 °C.
«Иногда вирус может вызывать осложнения, такие как бронхит или пневмонию, но это происходит заметно реже, чем при коронавирусной инфекции», — отметил доктор.
Вакцины против метапневмовируса пока нет, лечение направлено на облегчение симптомов. Особую осторожность стоит проявить детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска.
Для защиты рекомендуется соблюдать меры профилактики: носить маски, мыть руки и избегать массовых мероприятий.