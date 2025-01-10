Врач предупредил о скором приходе метапневмовируса из Китая в Хабаровск

Напомним, сообщения о вспышке метапневмовируса в соседней стране стали появляться в конце декабря 2024 — начале января 2025 года. Близость Хабаровского края к Китаю и активное сообщение между территориями увеличивают риск распространения инфекции. Катализатором может стать китайский Новый год, который наступит в феврале.