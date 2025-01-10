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Врач предупредил о скором приходе метапневмовируса из Китая в Хабаровск

Новое заболевание распространяется в Поднебесной и угрожает перекинуться на Россию.

Источник: Аргументы и факты

Метапневмовирус может прийти из Китая в Хабаровск уже в ближайшее время, сообщил «АиФ-Дальинформ» врач-инфекционист Алексей Николаев.

Напомним, сообщения о вспышке метапневмовируса в соседней стране стали появляться в конце декабря 2024 — начале января 2025 года. Близость Хабаровского края к Китаю и активное сообщение между территориями увеличивают риск распространения инфекции. Катализатором может стать китайский Новый год, который наступит в феврале.

Бояться заболевания, однако, не стоит, отмечает врач. Его симптомы похожи на ОРВИ и включают в себя кашель, чихание, насморк и повышение температуры до 38−38,5 °C.

«Иногда вирус может вызывать осложнения, такие как бронхит или пневмонию, но это происходит заметно реже, чем при коронавирусной инфекции», — отметил доктор.

Вакцины против метапневмовируса пока нет, лечение направлено на облегчение симптомов. Особую осторожность стоит проявить детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска.

Для защиты рекомендуется соблюдать меры профилактики: носить маски, мыть руки и избегать массовых мероприятий.

здоровье