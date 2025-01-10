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Пять районов Ростовской области оказались под угрозой из-за птичьего гриппа

Жителей Ростовской области предупредили о возможном распространении гриппа птиц.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о возможном распространении гриппа птиц. Особое внимание к состоянию поголовья домашних пернатых теперь требуется в пяти районах региона. Эту информацию указали в оперативном ежедневном прогнозе донского управления МЧС.

По данным экстренного ведомства, накануне очаг инфекции был обнаружен на территории Цимлянского района. После этого под угрозой оказались населенные пункты Цимлянского района, а также Волгодонского, Константиновского, Морозовского и Тацинского районов.

Ранее сообщалось, что из-за птичьего гриппа на одном из донских предприятий решили изъять птиц и продукцию птицеводства.

Грипп птиц — острое вирусное заболевание. Лечения от него нет, и при обнаружении всех пернатых обычно уничтожают. Эта инфекция также может передаваться человеку, поэтому яйца и мясо рекомендуют правильно обрабатывать. Основной способ защиты — вакцинация домашнего поголовья.