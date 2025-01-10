Мэр Новосибирска предложил до асфальта очистить пешеходную улицу Ленина

Это заявление было сделано 10 января во время аппаратного совещания.
По словам мэра, улица Ленина, ставшая пешеходной на время праздников, пользуется большой популярностью среди жителей благодаря хорошей иллюминации и фотозонам. Однако после оттепели 5 января, когда температура колебалась около нуля, на улице образовалась ледяная корка, что вызвало справедливую критику со стороны населения. Кудрявцев призвал к тщательному соблюдению технологических карт или же полной очистке улицы до асфальта.
В ответ на это начальник управления автодорог Валерий Жарков сообщил, что до оттепели для содержания улицы было задействовано 10 рабочих, которые убирали снег в дневное время, а вечером работала техника. Он добавил, что 6 января данная зона была обработана реагентом. Жарков также отметил, что в график работы внесены изменения: теперь рабочие будут контролировать ситуацию в круглосуточном режиме.