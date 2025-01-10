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Мэр Новосибирска предложил до асфальта очистить пешеходную улицу Ленина

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил своим подчиненным уделить особое внимание пешеходной улице Ленина и устранить проблему с ледяной коркой.

Источник: Агентство «Москва»

Это заявление было сделано 10 января во время аппаратного совещания.

По словам мэра, улица Ленина, ставшая пешеходной на время праздников, пользуется большой популярностью среди жителей благодаря хорошей иллюминации и фотозонам. Однако после оттепели 5 января, когда температура колебалась около нуля, на улице образовалась ледяная корка, что вызвало справедливую критику со стороны населения. Кудрявцев призвал к тщательному соблюдению технологических карт или же полной очистке улицы до асфальта.

В ответ на это начальник управления автодорог Валерий Жарков сообщил, что до оттепели для содержания улицы было задействовано 10 рабочих, которые убирали снег в дневное время, а вечером работала техника. Он добавил, что 6 января данная зона была обработана реагентом. Жарков также отметил, что в график работы внесены изменения: теперь рабочие будут контролировать ситуацию в круглосуточном режиме.