Мэр Новосибирска предложил до асфальта очистить пешеходную улицу Ленина

В ответ на это начальник управления автодорог Валерий Жарков сообщил, что до оттепели для содержания улицы было задействовано 10 рабочих, которые убирали снег в дневное время, а вечером работала техника. Он добавил, что 6 января данная зона была обработана реагентом. Жарков также отметил, что в график работы внесены изменения: теперь рабочие будут контролировать ситуацию в круглосуточном режиме.