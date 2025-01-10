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Две трети нижегородцев поддержали полный запрет на продажу вейпов

Большинство жителей Нижнего Новгорода (65%) поддержали введение полного запрета на продажу вейпов в России. Как писал «Ъ», ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для него. Авторами документа стали депутаты фракции КПРФ.

Источник: Коммерсантъ

Опрос, проведенный порталом SuperJob, показал, что женщины поддерживают запрет чаще мужчин (71 и 60% соответственно).

За полный отказ от продажи электронных сигарет 77% горожан в возрасте от 35 до 44 лет. Среди более молодых граждан поддерживают предложение спикера Госдумы 52%.

Сторонниками запрета реализации вэйпов чаще являются некурящие респонденты (76%). Среди курящих обычные сигареты большинство также высказывается в пользу запрета (61%). Реже всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (15%).