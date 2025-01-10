Две трети нижегородцев поддержали полный запрет на продажу вейпов

Опрос, проведенный порталом SuperJob, показал, что женщины поддерживают запрет чаще мужчин (71 и 60% соответственно).
За полный отказ от продажи электронных сигарет 77% горожан в возрасте от 35 до 44 лет. Среди более молодых граждан поддерживают предложение спикера Госдумы 52%.
Сторонниками запрета реализации вэйпов чаще являются некурящие респонденты (76%). Среди курящих обычные сигареты большинство также высказывается в пользу запрета (61%). Реже всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (15%).