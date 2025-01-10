Две трети нижегородцев поддержали полный запрет на продажу вейпов

Большинство жителей Нижнего Новгорода (65%) поддержали введение полного запрета на продажу вейпов в России. Как писал «Ъ», ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для него. Авторами документа стали депутаты фракции КПРФ.