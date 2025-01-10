МВД: два сотрудника милиции погибли из-за несчастного случая в Витебске

В сообщении говорится, что в Витебске в четверг, 9 января, примерно в 17.00 во время исполнения служебных обязанностей по причине несчастного случая погибли двое участковых инспекторов милиции. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Также сказано, что устанавливаются обстоятельства случившегося. Подчеркивается, что разбирательство в ситуации находится на личном контроле министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова.