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МВД: два сотрудника милиции погибли из-за несчастного случая в Витебске

МВД сообщило про гибель двух сотрудников милиции из-за несчастного случая в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

МВД сообщило, что два сотрудника милиции погибли из-за несчастного случая в Витебске. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что в Витебске в четверг, 9 января, примерно в 17.00 во время исполнения служебных обязанностей по причине несчастного случая погибли двое участковых инспекторов милиции. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Также сказано, что устанавливаются обстоятельства случившегося. Подчеркивается, что разбирательство в ситуации находится на личном контроле министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова.

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