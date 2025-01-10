МВД: два сотрудника милиции погибли из-за несчастного случая в Витебске

МВД сообщило, что два сотрудника милиции погибли из-за несчастного случая в Витебске. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении говорится, что в Витебске в четверг, 9 января, примерно в 17.00 во время исполнения служебных обязанностей по причине несчастного случая погибли двое участковых инспекторов милиции. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа. Также сказано, что устанавливаются обстоятельства случившегося. Подчеркивается, что разбирательство в ситуации находится на личном контроле министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова.
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