Тигр, пойманный в Хасанском округе Приморья, выпущен в тайгу

Амурского тигра, пойманного в Приморье в ночь на 9 января, выпустили обратно в природу. Telegram-канал «Минприроды25» сообщил, что животное отпустили в малонаселённой местности с богатой для хищника кормовой базой. Это произошло на территории заказника «Средне-Уссурийский», расположенного у границы Приморского и Хабаровского краёв.
Ранее «АиФ-Приморье» писали, что зверя отловили неподалёку от села Филипповка в Хасанском округе края. Хищник неоднократно появлялся рядом с населёнными пунктами, пугая местных жителей и нападая на домашних животных. Специалисты приморского охотнадзора совместно с сотрудниками национального парка «Земля леопарда» смогли поймать взрослого самца.
Ветеринары обследовали тигра и не обнаружили у него травм или болезней. Учёные Приморья идентифицировали животное как самца с кодовым номером T 115M. Этот тигр известен специалистам с 2021 года и стал знаменитым благодаря видео, снятому фотоловушкой на фоне Владивостока на полуострове Песчанный.
Эксперты считают, что перемещение амурских тигров в новые районы помогает эффективно решать конфликты между человеком и дикой природой.