Тигр, пойманный в Хасанском округе Приморья, выпущен в тайгу

Ветеринары обследовали тигра и не обнаружили у него травм или болезней. Учёные Приморья идентифицировали животное как самца с кодовым номером T 115M. Этот тигр известен специалистам с 2021 года и стал знаменитым благодаря видео, снятому фотоловушкой на фоне Владивостока на полуострове Песчанный.