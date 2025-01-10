«Поезд здоровья» поехал в новый рейс по Хабаровскому краю

Центр предоставляет медицинскую помощь жителям региона и останавливается на станциях БАМа. Всего в составе 14 вагонов, из которых 6 вспомогательных — в их число входят купе для персонала, штаб, электростанция и другие нужды. Остальные 8 вагонов предназначены для медицинских целей: здесь работают кабинеты лучевой и функциональной диагностики, терапии, хирургии, лаборатория, ординаторская и регистратура.