«Поезд здоровья» поехал в новый рейс по Хабаровскому краю

Передвижной клинико-диагностический центр «Святой Пантелеймон», также известный как «поезд здоровья», отправился в свой первый рейс в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.
Центр предоставляет медицинскую помощь жителям региона и останавливается на станциях БАМа. Всего в составе 14 вагонов, из которых 6 вспомогательных — в их число входят купе для персонала, штаб, электростанция и другие нужды. Остальные 8 вагонов предназначены для медицинских целей: здесь работают кабинеты лучевой и функциональной диагностики, терапии, хирургии, лаборатория, ординаторская и регистратура.
Пациенты смогут пройти рентген, маммографию, УЗИ, спирометрию, стресс-тесты и получить консультации у врачей различных профилей — терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга и педиатра.
За январь «Святой Пантелеймон» сделает остановку в 14 населённых пунктах. Публикуем полный график работы «поезда здоровья»:
14 января: Литовко.
15 января: Санболи.
16 января: Сельгон.
17 января: Болонь.
18 января — 19 января: Эльбан.
20 января: Селехин.
21 января: Кун.
22 января: Гурское.
23 января: Уктур.
24 января — 25 января: Высокогорное.
26 января: Кенада.
27 января: Тулучи.
28 января: Тумнин.
29 января: Советская Гавань — Сортировочная.