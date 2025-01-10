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«Поезд здоровья» поехал в новый рейс по Хабаровскому краю

Передвижной клинико-диагностический центр «Святой Пантелеймон» сделает остановку в 14 населённых пунктах.

Источник: Правительство Хабаровского края

Передвижной клинико-диагностический центр «Святой Пантелеймон», также известный как «поезд здоровья», отправился в свой первый рейс в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.

Центр предоставляет медицинскую помощь жителям региона и останавливается на станциях БАМа. Всего в составе 14 вагонов, из которых 6 вспомогательных — в их число входят купе для персонала, штаб, электростанция и другие нужды. Остальные 8 вагонов предназначены для медицинских целей: здесь работают кабинеты лучевой и функциональной диагностики, терапии, хирургии, лаборатория, ординаторская и регистратура.

Пациенты смогут пройти рентген, маммографию, УЗИ, спирометрию, стресс-тесты и получить консультации у врачей различных профилей — терапевта, эндокринолога, уролога, хирурга и педиатра.

За январь «Святой Пантелеймон» сделает остановку в 14 населённых пунктах. Публикуем полный график работы «поезда здоровья»:

14 января: Литовко.

15 января: Санболи.

16 января: Сельгон.

17 января: Болонь.

18 января — 19 января: Эльбан.

20 января: Селехин.

21 января: Кун.

22 января: Гурское.

23 января: Уктур.

24 января — 25 января: Высокогорное.

26 января: Кенада.

27 января: Тулучи.

28 января: Тумнин.

29 января: Советская Гавань — Сортировочная.

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