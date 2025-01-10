Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские органы власти «забыли» выделить 66 млн на лекарство ребёнку

Из-за ошибки чиновников пришлось прервать терапию.

Источник: Freepik

Прокуратура Омской области сообщила, что органы власти своевременно не выделили из бюджета более 66 миллионов рублей на лекарство 5-летнему малышу, страдающему редким (орфанным) заболеванием.

Из-за ошибки пришлось прервать терапию. После прокурорского вмешательства деньги были выделены, лекарство закуплено и поставлено в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что скорая помощь как в Омске, так и в Омской области не соблюдает сроки прибытия бригады, при этом в самих бригадах не хватает персонала и оборудования. В больницах существует большая проблема с талонами к «узким» специалистам, а также с выпиской и получением льготных лекарств.

здоровье