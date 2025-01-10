Омские органы власти «забыли» выделить 66 млн на лекарство ребёнку

Прокуратура Омской области сообщила, что органы власти своевременно не выделили из бюджета более 66 миллионов рублей на лекарство 5-летнему малышу, страдающему редким (орфанным) заболеванием.
Из-за ошибки пришлось прервать терапию. После прокурорского вмешательства деньги были выделены, лекарство закуплено и поставлено в медицинское учреждение.
Ранее мы сообщали, что скорая помощь как в Омске, так и в Омской области не соблюдает сроки прибытия бригады, при этом в самих бригадах не хватает персонала и оборудования. В больницах существует большая проблема с талонами к «узким» специалистам, а также с выпиской и получением льготных лекарств.