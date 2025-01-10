В Перми стадион «Трудовые резервы» не признали объектом культурного наследия

Об этом сообщило ИА «Текст». «В результате установлено, что включение с/к “Трудовые резервы” в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нецелесообразно», — отметили в госинспекции.
Спорткомплекс «Трудовые резервы» на ул. Патриса Лумумбы, 2 был открыт в микрорайоне Городские горки в декабре 1970 года. Его построили для Пермского отделения Всесоюзного Добровольного Спортивного Общества «Трудовые резервы». О планах реконструкции стадиона и развитии окружающих земель стало известно в 2023 году, когда объект перешел в собственность предпринимателей Артема и Максима Блиновых.
Реконструкция «Трудовых резервов» запланирована проектом комплексного развития территории (КРТ) «Городские горки», который ведет девелоперское партнерство «Нова & Проформика». На площади около 9 га построят новый жилой квартал и спорткомплекс, включающий Дом спорта и полноразмерное футбольное поле с трибунами. Изыскательские работы уже начались, а к реновации планируется приступить в 2025 году.