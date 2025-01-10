В Перми стадион «Трудовые резервы» не признали объектом культурного наследия

Спорткомплекс «Трудовые резервы» на ул. Патриса Лумумбы, 2 был открыт в микрорайоне Городские горки в декабре 1970 года. Его построили для Пермского отделения Всесоюзного Добровольного Спортивного Общества «Трудовые резервы». О планах реконструкции стадиона и развитии окружающих земель стало известно в 2023 году, когда объект перешел в собственность предпринимателей Артема и Максима Блиновых.