Более 60% омичей выступили за полный запрет продажи вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить продажу электронных сигарет и жидкостей для них. Вопрос о полном запрете находится на рассмотрении в комитете по здравоохранению.
По данным опроса SuperJob, в Омске инициативу поддерживают 68% экономически активных горожан. Женщины чаще выступают за запрет, чем мужчины (73% против 62%). Наибольшую поддержку предложение находит среди жителей в возрасте 35−44 лет (75%). Среди молодёжи до 35 лет согласны с запретом только 57% опрошенных.
Интересно, что чем выше доход, тем больше жителей Омска поддерживают полный отказ от реализации вейпов. На стороне запрета также выступают 71% некурящих респондентов. Среди тех, кто курит обычные сигареты, за инициативу высказываются 67%. Меньше всего согласны с запретом сами пользователи вейпов — только 14% из них одобряют предложение.
Вопрос о судьбе электронных сигарет в России остаётся открытым, но инициатива уже вызвала активное обсуждение в обществе.