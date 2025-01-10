Более 60% омичей выступили за полный запрет продажи вейпов

Интересно, что чем выше доход, тем больше жителей Омска поддерживают полный отказ от реализации вейпов. На стороне запрета также выступают 71% некурящих респондентов. Среди тех, кто курит обычные сигареты, за инициативу высказываются 67%. Меньше всего согласны с запретом сами пользователи вейпов — только 14% из них одобряют предложение.