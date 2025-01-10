Переселенцы из Германии выбрали для жизни Хабаровск

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, мать семейства Татьяна Морозова родом из Карелии. В 1982 году её родители переехали в Литву, где в то время разворачивалось строительство Игналинской атомной электростанции. В этой стране Татьяна и познакомилась со своим будущим мужем, там же у них родились две дочери. В 2014 году семья переехала в Германию, где муж работал водителем погрузчика. Прожив в Германии 10 лет, семья приняла решение переехать в Россию.