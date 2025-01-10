Переселенцы из Германии выбрали для жизни Хабаровск

Порядка 72 тысяч человек выбрали Дальний Восток, участвуя в государственной программе по добровольному переселению соотечественников. Она реализуется в России с 2007 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в макрорегион переезжают как из стран ближнего зарубежья, так и европейских государств. Так, в прошлом году Хабаровск как место для устройства новой жизни выбрала семья Морозовых — они перебрались в столицу региона из Германии.
У Евгения и Татьяны Морозовых три дочери: Карине — 22 года, Екатерине — 17 лет, а самой младшей Даше — 8. В Хабаровск из Европы семья добралась своим ходом на девятиместном автобусе с прицепом, на котором они преодолели больше десяти тысяч километров. Обустраиваться на новом месте, благодаря мерам государственной поддержки, они начали в августе 2024 года.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, мать семейства Татьяна Морозова родом из Карелии. В 1982 году её родители переехали в Литву, где в то время разворачивалось строительство Игналинской атомной электростанции. В этой стране Татьяна и познакомилась со своим будущим мужем, там же у них родились две дочери. В 2014 году семья переехала в Германию, где муж работал водителем погрузчика. Прожив в Германии 10 лет, семья приняла решение переехать в Россию.
— Подготовку документов на участие в госпрограмме по переселению соотечественников мы начали в январе 2024 года. В это же время у нас прошло собеседование в Генеральном консульстве России в немецком городе Бонн. Регионом вселения мы выбрали Дальний Восток, а конкретно — город Хабаровск. Мы много читали о Хабаровске в интернете, смотрели видео-обзоры, завязывали онлайн-знакомства, — рассказала Татьяна Морозова.
Все необходимые документы были оформлены, после чего семья отправилась в длинную дорогу. Морозовы въехали на территорию Российской Федерации 25 июня 2024 года. По пути они смогли оценить красоты озера Байкал, бескрайние просторы, вкусную местную еду, душевность и радушие людей. Дорога заняла чуть больше месяца, после чего начался процесс адаптации на новом месте — сбор документов для получения гражданства, запись детей в образовательные учреждения, обустройство быта. Паспорта граждан Российской Федерации Морозовы получили в конце декабря 2024 года.
Семья отмечает поддержку со стороны государственных органов и местных жителей. Несмотря на трудности, связанные с переездом, Морозовы довольны своим решением и называют Хабаровск гостеприимным, красивым и доброжелательным городом. В настоящее время Евгений работает в Хабаровске электриком в строительной фирме, а Татьяна планирует получить дополнительное образование в сфере педагогики. Младшая дочь Даша пошла во второй класс, успешно освоив русский язык ещё в Германии, а средняя — Екатерина — поступила в Хабаровский технологический колледж.
В ближайшее время семья подаёт заявление на получение жилищного сертификата, эти средства пойдут на покупку собственного жилья. Планы у переселенцев также грандиозные. По словам Татьяны Морозовой, они хотели бы внести свою лепту в развитие страны и региона. В мечтах открыть своё дело на «дальневосточном гектаре» — бизнес-идея связана со сферой внутреннего туризма и новым для Дальнего Востока форматом отдыха, который востребован в европейских странах.
Напомним, что в 2024 году в Хабаровский край по госпрограмме переселения соотечественников переехали 550 человек. Это меньше ожидаемых показателей. В 2022 году по программе в Хабаровский край переселились 1486 человек, в 2023 уже 1088. В 2024 программа была рассчитана на 1200 человек, но приехали гораздо меньше. Специалисты связывают это с текущими геополитическими событиями.