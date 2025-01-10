Телеведущая Яна Чурикова приехала в Анапу для работы волонтером

Ранее «Югополис» рассказывал, что в Анапу со всей России съезжаются тысячи волонтеров, чтобы помочь справиться с экологической катастрофой, начавшейся после крушения танкеров 15 декабря. В конце декабря был объявлен режим ЧС федерального масштаба. Однако 9 января президент России Владимир Путин заявил, что для борьбы с катастрофой делается «явно недостаточно» и поручил создать федеральный штаб по ликвидации ЧП, который будет работать прямо на месте происшествия. Хотя практически сразу после крушения танкеров премьер-министр России Михаил Мишустин создал рабочую группу из глав министерств и ведомств для координации работы по ликвидации последствий крушения судов.