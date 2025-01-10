Телеведущая Яна Чурикова приехала в Анапу для работы волонтером

В Анапу приехала телеведущая Яна Чурикова. Она рассказала, что намерена провести свои зимние каникулы на побережье. Чем именно она будет заниматься, Чурикова не уточнила.
«Эти несколько дней на моих цифровых ресурсах будут выходить заметки о ликвидации ЧС в регионе моими глазами. Это будет о людях, историях, фактах и впечатлениях», — написала она в своем telegram-канале.
Яна Чурикова уже побывала в Едином центре спасения птиц, а сегодня утром прошла инструктаж в волонтерском штабе.
Ранее «Югополис» рассказывал, что в Анапу со всей России съезжаются тысячи волонтеров, чтобы помочь справиться с экологической катастрофой, начавшейся после крушения танкеров 15 декабря. В конце декабря был объявлен режим ЧС федерального масштаба. Однако 9 января президент России Владимир Путин заявил, что для борьбы с катастрофой делается «явно недостаточно» и поручил создать федеральный штаб по ликвидации ЧП, который будет работать прямо на месте происшествия. Хотя практически сразу после крушения танкеров премьер-министр России Михаил Мишустин создал рабочую группу из глав министерств и ведомств для координации работы по ликвидации последствий крушения судов.