Жители Иркутской области получат льготу на проезд в пригородных поездах в 2025

В Иркутской области и Бурятии с 2025 года определенные категории жителей смогут получить льготу на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщили на сайте ВСЖД. Билет оформляют по документу удостоверяющему личность и единой справки подтверждающий льготный проезд на пригородном поезде. Реабилитированным и пострадавшим от репрессий размер скидки составит 100%.