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Жители Иркутской области получат льготу на проезд в пригородных поездах в 2025

Речь идет об отдельных категориях сибиряков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области и Бурятии с 2025 года определенные категории жителей смогут получить льготу на проезд в пригородных поездах. Об этом сообщили на сайте ВСЖД. Билет оформляют по документу удостоверяющему личность и единой справки подтверждающий льготный проезд на пригородном поезде. Реабилитированным и пострадавшим от репрессий размер скидки составит 100%.

— Кроме того, в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2025 льготный проезд с 50% скидкой предоставляется обучающимся общеобразовательных организаций старше семи лет и студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях высшего образования Иркутской области, — поделились в пресс-службе ВСЖД.

Также с 1 января по 31 декабря 2025 на бесплатный проезд могут претендовать служащие Минобороны. Независимо от льготной категории, при покупке билета нужно будет подтвердить свою личность и возможность получить скидку.

Категории сибиряков, которые могут получить льготу.