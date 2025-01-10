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В Калининграде на три недели перекроют участок между Киевской и Трамвайным переулком из-за ремонта канализации

Первый этап работ завершится 1 марта.

В Калининграде перекроют 2-й Трамвайный переулок из-за ремонта канализации. Об этом сообщает «Водоканал».

Движение транспорта до Железнодорожной улицы будут ограничивать в несколько этапов до февраля 2026 года. Первая реконструкция коллектора продлится с 13 января по 1 марта. На участке запретят поворот направо с Киевской на 2-й Трамвайный переулок.

Проезд на улицу Суворова будет доступен по проспекту Калинина от Оранжевого моста. «На Киевскую можно попасть, повернув на Южную, далее — на Трамвайный переулок. Движение по улицам осуществляется в соответствии с ПДД», — уточнили в «Водоканале».

В Калининграде на улицах Леонова и Карла Маркса вырыли яму вдоль тротуара, повредив несколько деревьев.