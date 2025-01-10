В Калининграде на три недели перекроют участок между Киевской и Трамвайным переулком из-за ремонта канализации

Движение транспорта до Железнодорожной улицы будут ограничивать в несколько этапов до февраля 2026 года. Первая реконструкция коллектора продлится с 13 января по 1 марта. На участке запретят поворот направо с Киевской на 2-й Трамвайный переулок.