Главные новости 10 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 января 2025 года.
Трамп объявил о готовящейся встрече с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил об инициативе российского лидера Владимира Путина провести переговоры. По словам Трампа, в настоящее время ведется организация встречи. Дата проведения переговоров пока не анонсируется.
Атаке беспилотников ВСУ подверглись шесть регионов РФ
ВСУ в очередной раз пытались атаковать беспилотниками объекты на российской территории. В ночь на 10 января средства ПВО перехватили и ликвидировали 40 украинских БПЛА над Краснодарским краем, Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской областями и Азовским морем.
Шольц отказался выделить Киеву военную помощь на €3 млрд
Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал отправку дополнительной партии вооружения на сумму €3 млрд Украине. Предоставление пакета военной помощи лоббировали главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус. Поставки планировалось осуществить до выборов в Бундестаг 23 февраля.
Мелони пообещала Зеленскому поддержку на переговорах с Россией
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с украинским лидером и заверила его в поддержке в ходе урегулирования противостояния с Россией. Глава итальянского правительства заявила, что будет стараться обеспечить лучшие позиции Киева во время переговорного процесса с РФ.
СМИ: Китай прокладывает ж/д путь в ЕС в обход России
Китай приступил к строительству железнодорожной линии через Киргизию и Узбекистан, которая станет альтернативой пути через Россию, Белоруссию и Польшу для доставки грузов в Европу. Новая магистраль будет короче, чем российская, и обеспечит КНР сотрудничество с Евросоюзом.