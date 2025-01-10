Главные новости 10 января 2025 года

Китай приступил к строительству железнодорожной линии через Киргизию и Узбекистан, которая станет альтернативой пути через Россию, Белоруссию и Польшу для доставки грузов в Европу. Новая магистраль будет короче, чем российская, и обеспечит КНР сотрудничество с Евросоюзом.