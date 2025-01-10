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Главные новости 10 января 2025 года

Последние новости за сегодня — 10 января 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 января 2025 года.

Трамп объявил о готовящейся встрече с Путиным

Источник: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил об инициативе российского лидера Владимира Путина провести переговоры. По словам Трампа, в настоящее время ведется организация встречи. Дата проведения переговоров пока не анонсируется.

Атаке беспилотников ВСУ подверглись шесть регионов РФ

Источник: РИА "Новости"

ВСУ в очередной раз пытались атаковать беспилотниками объекты на российской территории. В ночь на 10 января средства ПВО перехватили и ликвидировали 40 украинских БПЛА над Краснодарским краем, Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской областями и Азовским морем.

Шольц отказался выделить Киеву военную помощь на €3 млрд

Источник: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал отправку дополнительной партии вооружения на сумму €3 млрд Украине. Предоставление пакета военной помощи лоббировали главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус. Поставки планировалось осуществить до выборов в Бундестаг 23 февраля.

Мелони пообещала Зеленскому поддержку на переговорах с Россией

Источник: AP 2024

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с украинским лидером и заверила его в поддержке в ходе урегулирования противостояния с Россией. Глава итальянского правительства заявила, что будет стараться обеспечить лучшие позиции Киева во время переговорного процесса с РФ.

СМИ: Китай прокладывает ж/д путь в ЕС в обход России

Источник: Аргументы и факты

Китай приступил к строительству железнодорожной линии через Киргизию и Узбекистан, которая станет альтернативой пути через Россию, Белоруссию и Польшу для доставки грузов в Европу. Новая магистраль будет короче, чем российская, и обеспечит КНР сотрудничество с Евросоюзом.