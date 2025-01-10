На предприятии в Ростовской области продлили срок годности кровяной муки

Одну из организаций в Ростовской области поймали на продлении срока годности кровяной муки. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Нарушение выявили во время проверки данных в системе «Меркурий». Оказалось, что уполномоченный специалист предприятия изменил срок годности с 19 апреля 2025 года на 7 июня 2025 года.
— Подобные правки могут приводить к выпуску некачественного товара. Также в таких случаях нарушается прослеживаемость продукции при производстве, — пояснили в Россельхознадзоре.
Предприятию уже направили предупреждение. Электронные ветеринарные документы на продукцию аннулировали.