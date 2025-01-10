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В Воронежской области из-за потепления временно закрыли два лыжных комплекса

«Донгор» и «Чертовицы» вновь откроются после того, как вернутся морозы.

Из-за потепления временно закрыли два лыжных комплекса — «Донгор» и «Чертовицы». Об этом сообщили в соцсетях этих организаций.

Решения вполне логичные, учитывая, что из-за температур значительно выше нуля вместо снега в лыжных комплексах сейчас фактически голая земля. Работу «Донгора» и «Чертовиц» возобновят только после того, как вновь установится минусовая температура.

Напомним, 8 и 9 января в Воронеже были установлены два температурных рекорда. Столбики термометров вплотную подобрались к отметке в +10 градусов. Морозы начнут возвращаться, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 12 января. Ночью в Воронеже будет около −1, днем в районе нуля. А вот в понедельник, 13-го, и во вторник, 14 января, «минус» будет в течение всех суток. Ночью 13-го температура опустится до −2, а 14-го — до −3. Днем же столбики термометров будут держаться в районе −1.