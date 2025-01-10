Затраты на спасение пострадавших птиц компенсируют парку «Тайган» в Крыму

Крымскому парку «Тайган» компенсируют затраты на спасение пострадавших от мазута птиц. Как сообщил в своих социальных сетях председатель совета министров Юрий Гоцанюк, средства выделят из резервного фонда республики, передает ИА SevastopolMedia.
На базе зоопарка работает реабилитационный центр для птиц, в который поступают пернатые со всего региона. Здесь пострадавших животных осматривают, очищают от мазута, а также обеспечивают постоянный уход.
«После оказания первой помощи необходимо определить видовой состав пернатых, а после реабилитации, опираясь на заключение ветеринара и орнитолога, принять решение о дальнейшем возвращении в среду обитания. Пернатых кормят рыбой, сверчками и креветками. Всего в распределительных центрах сафари-парка “Тайган” и зоопарка “Сказка” содержится 489 птиц».
Как отметил в своих социальных сетях создатель парка «Тайган» Олег Зубков, птиц поступает всё больше и больше. По его словам, с ним также связывался советник главы республики Олег Крючков, который интересовался, какие ещё возможности есть у питомника.
«Я предложил изучить вопрос строительства временных модульных центров по типу теплиц. Но собрать их одно, отопить — другое, здесь мы без помощи главы Крыма не обойдёмся. Мою идею поддержали. Я эти теплицы предлагаю поставить на территории парка. Мы изучим предложения, потому что если счет пойдёт на сотни и на тысячи пернатых, нашх возможностей не хватит», — прокомментировал Олег Зубков.
Создатель парка также подчеркнул необходимость возвращения птиц в естественную среду обитания.
«Я послушал одного орнитолога, он считает, что морскую птицу нельзя долго держать. Она слабеет и привыкает к условиям. Я с ним согласен. Если сейчас у них есть сильный иммунитет, потом его не будет. Будем советоваться. Какие-то партии, может быть, выпускать на лиманы, которые отделены от моря. Птицы на мелководье смогут ловить рачка, там спокойная вода, ещё и люди за ними последят. А потом они на крыло встанут и полетят», — считает Олег Зубков.