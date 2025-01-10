Затраты на спасение пострадавших птиц компенсируют парку «Тайган» в Крыму

«Я послушал одного орнитолога, он считает, что морскую птицу нельзя долго держать. Она слабеет и привыкает к условиям. Я с ним согласен. Если сейчас у них есть сильный иммунитет, потом его не будет. Будем советоваться. Какие-то партии, может быть, выпускать на лиманы, которые отделены от моря. Птицы на мелководье смогут ловить рачка, там спокойная вода, ещё и люди за ними последят. А потом они на крыло встанут и полетят», — считает Олег Зубков.