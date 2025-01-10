Главная ель Петербурга может выиграть всероссийский конкурс «Ёлки России»

В этом году главная новогодняя красавица Петербурга оформлена в ретро-стиле 50−60-х годов XX века — она украшена флажками, серпантином, лампочками, елочными игрушками в форме шаров, домиками, снеговиками, лошадками, конфетами, щелкунчиками, а макушку ели венчает пятиконечная звезда. В комплект украшений вошли свыше 300 ёлочных игрушек с ручной росписью, 7 тысяч метров светодиодных гирлянд, 300 метров ретрогирлянд из стилизованных флажков и 300 метров световых гирлянд из лампочек, а также 300 метров серпантина.