Главная ель Петербурга может выиграть всероссийский конкурс «Ёлки России»

Главная ёлка Петербурга вышла в финал всероссийского конкурса «Ёлки России — 2024». Выиграть его новогоднему символу Северной столицы помогут те, кто примет участие в стартовавшем накануне голосовании. Оно продлится до 19:00 субботы, 11 января.
Проголосовать за петербургскую новогоднюю ель можно в VK-паблике «ГородаМеняютсяДляНас». Субъекты Российской Федерации, чьи заявки по итогам открытого голосования займут первые 10 лидирующих мест, получат ценные призы.
В этом году главная новогодняя красавица Петербурга оформлена в ретро-стиле 50−60-х годов XX века — она украшена флажками, серпантином, лампочками, елочными игрушками в форме шаров, домиками, снеговиками, лошадками, конфетами, щелкунчиками, а макушку ели венчает пятиконечная звезда. В комплект украшений вошли свыше 300 ёлочных игрушек с ручной росписью, 7 тысяч метров светодиодных гирлянд, 300 метров ретрогирлянд из стилизованных флажков и 300 метров световых гирлянд из лампочек, а также 300 метров серпантина.
Напомним, огни на главной ёлке города торжественно зажгли 21 декабря. Она простоит на Дворцовой площади до 14 января.