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Омские заключенные начали изготавливать бочонки для меда

Сувенирная продукция будет вручаться участникам и победителям спортивно-культурного праздника.

Источник: Комсомольская правда

Замначальника омской колонии № 4 Виталий Журбенко в ходе рабочей встречи с начальником Управления культуры Исилькульского муниципального района Мариной Завгородько заключил договор о поставке 50 бочонков для меда, которые изготовят заключенные.

Все 50 бочонков вручат участникам и победителям спортивно-культурного праздника, который пройдет в Омской области.

«Производство таких бочонков — это новое направление деятельности учреждения, демонстрирующее стремление к расширению ассортимента выпускаемой продукции и освоению новых рынков сбыта», — рассказал Виталий Журбенко.

Ранее мы сообщали, что омские заключенные украсили территории СИЗО и колоний снежными скульптурами.