Омские заключенные начали изготавливать бочонки для меда

Замначальника омской колонии № 4 Виталий Журбенко в ходе рабочей встречи с начальником Управления культуры Исилькульского муниципального района Мариной Завгородько заключил договор о поставке 50 бочонков для меда, которые изготовят заключенные.
Все 50 бочонков вручат участникам и победителям спортивно-культурного праздника, который пройдет в Омской области.
«Производство таких бочонков — это новое направление деятельности учреждения, демонстрирующее стремление к расширению ассортимента выпускаемой продукции и освоению новых рынков сбыта», — рассказал Виталий Журбенко.
Ранее мы сообщали, что омские заключенные украсили территории СИЗО и колоний снежными скульптурами.